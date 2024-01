Lugo, 70 mila euro per eventi e iniziative culturali: un avviso pubblico per enti e associazioni

È aperto l'avviso pubblico con cui il Comune di Lugo sostiene associazioni e enti del terzo settore e consorzi per la realizzazione di progetti per iniziative di intrattenimento, animazione, aggregative e culturali per il periodo tra marzo e novembre 2024 in tutto il territorio comunale. Le risorse a disposizione sono pari a 70 mila euro. Le domande vanno presentate entro il 26 febbraio, esclusivamente on line, sul sito del Comune. I benefici economici previsti sono l’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, l’utilizzo eventuale di un palco posto presso il Pavaglione e la concessione di un contributo economico fino a un massimo del 50% delle spese da un minimo di 500 euro fino al massimo di richiesta di contributo pari a 10.000 euro.

Le risorse saranno ripartite secondo una graduatoria che tiene in considerazione alcuni criteri di valutazione già utilizzati quali: le soluzioni organizzative, le metodologie e le modalità operative per la realizzazione delle attività progettuali e per la cura dei rapporti con i destinatari degli stessi, la valorizzazione del territorio lughese, gli elementi in grado di attrarre visitatori e fruitori delle attività progettuali, i rapporti di rete e le collaborazioni, il livello di coerenza e integrazione con la programmazione di allestimenti ed attività del Comune di Lugo, le strategie di comunicazione e l’accessibilità alle iniziative. Come nuovo elemento, si sottolinea il criterio della valorizzazione dei personaggi storici illustri di Lugo, per cui verranno valutate le iniziative inerenti alla storia, all’arte e alla cultura dei personaggi illustri legati al territorio lughese, in particolare riguardanti agli anniversari e alle ricorrenze previste nel periodo specifico.

"L’utilizzo dello strumento dell'avviso pubblico per la concessione dei contributi è oramai collaudato e sta dando bei risultati - sottolinea l'assessora alla Promozione territoriale e urbana Alessandra Fiorini -. Il procedimento è trasparente, pubblico e ci consente di supportare le idee e i progetti migliori. Quest’anno abbiamo pensato di introdurre un ulteriore elemento di premialità legato alla valorizzazione dei personaggi storici che hanno dato lustro a Lugo e contribuito a far conoscere la nostra città. Siamo perciò soddisfatti del bando e anche di essere riusciti a dedicare un finanziamento non banale, ci aspettiamo un bel programma di eventi".