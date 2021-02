Lugo, al via i lavori per la posa della nuova rete idrica

Comincerà lunedì 22 febbraio il primo stralcio dei lavori, a cura di Hera, per la posa della nuova rete idrica e i nuovi allacci utenze in via Cento, a Lugo, nel tratto tra via Circondario Ponente e vicolo Trisoli. Giovedì 18 febbraio verrà svolta in tutta la via Cento la video ispezione della rete fognaria per verificarne lo stato. Per consentire questi interventi via Cento sarà chiusa al traffico il 18 febbraio, salvo imprevisti, dalle 8.30 alle 12.15 nel tratto tra via Circondario Ponente e via Fratelli Malerbi e dalle 13.30 fino a fine lavori da via Fratelli Malerbi a corso Garibaldi. Nel corso degli interventi oltre al divieto di transito sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta nei tratti di strada interessati.

La prima fase dei lavori in via Cento, con inizio il 22 febbraio, consiste nella bonifica della rete idrica in ghisa attualmente esistente nella strada, con una nuova condotta in PVC della lunghezza di circa 485 metri e del diametro di 200 mm. Inoltre, saranno rifatti gli allacci delle utenze. I lavori verranno eseguiti in diversi stralci per creare minor disagio possibile ai residenti e alla viabilità. Per effettuare i lavori del primo stralcio, che dureranno per circa un mese, il tratto di via Cento compreso tra via Circondario Ponente a vicolo Trisoli dal 22 febbraio sarà chiuso al traffico veicolare, mentre rimarrà accessibile ai pedoni (i residenti non potranno utilizzare eventuali passi carrai presenti nel tratto di via interessata dai lavori). Inoltre, in questo tratto di strada verrà istituito il divieto di sosta su ambo i lati con rimozione coatta.

La viabilità subirà alcune modifiche nelle strade limitrofe, sempre dal 22 febbraio. In via Circondario Ponente, ci sarà il divieto di svolta in via Cento: giunti all’intersezione con via Cento ci sarà l’obbligo di proseguire diritto o di svolta a sinistra in via Villa per chi proviene da via Circondario Sud e l’obbligo di proseguire diritto o di svolta a destra in via Villa per chi proviene dal senso di marcia opposto. Via Don Minzoni, nel tratto compreso tra viale Bertacchi e via Cento, sarà strada senza uscita: l’accesso è infatti consentito fino all’intersezione con via Cento; per uscire occorre fare inversione di marcia. Nella stessa via Don Minzoni dal civico 94 al civico 100 e dal civico 101 al civico 111 sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione coatta per tutto il periodo dei lavori. In vicolo Trisoli l’accesso e l’uscita dei residenti saranno consentiti da via Passamonti. Per consentire l’accesso ai residenti di via Cardinal Massaia e della parte di via Cento momentaneamente non interessata dai lavori e a chi è diretto alla scuola Garibaldi viene invertito il senso di marcia di via Cardinal Massaia con ingresso da viale Bertacchi e uscita in via Cento. In via Cardinal Massaia è inoltre istituito il divieto di fermata (2 stalli) sul lato destro del nuovo senso di marcia, di fronte al civico 6.