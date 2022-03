Lugo, approvato il terzo lotto di ristrutturazione di via Cento: un intervento da 125mila euro

La giunta del Comune di Lugo ha approvato, nell’ultima riunione, la delibera proposta dall’assessora ai Lavori Pubblici Veronica Valmori riguardante l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo del terzo lotto di lavori per la ristrutturazione di via Cento. I lavori saranno finanziati con 125 mila euro della Legge di Bilancio 2022 nel capitolo degli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano per i comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti. L’adeguamento al piano dei lavori pubblici che contiene anche questo intervento è stato votato dal Consiglio Comunale nell’ultima seduta.

I lavori per il terzo lotto dei lavori di ristrutturazione di via Cento sono previsti al termine dell’anno scolastico, nell’estate 2022 e riguarderanno la pavimentazione stradale, il ripristino dei cordoli e dei marciapiedi danneggiati, e la sistemazione delle caditoie e dei chiusini, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale. “Continuiamo a prenderci cura delle strade della nostra città, in questo caso con un intervento molto atteso dai cittadini su un’importante via del centro storico. Interverremo in estate, dopo la fine dell’anno scolastico, proprio per creare il minor disagio possibile alla viabilità”, spiega l’assessora Veronica Valmori.