Lugo, un appuntamento per favorire l’incontro tra lettori e gruppi di lettura

La Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino, nell’ambito del Patto locale per la lettura della provincia di Ravenna, promuove un incontro, sabato 4 maggio alle 16 alla Rocca Estense di Lugo, aperto a tutte e tutti, ma rivolto principalmente ai gruppi di lettura attivi nel territorio. L’appuntamento sarà occasione di conoscenza e dialogo tra i lettori della provincia, che potranno condividere le proprie esperienze di lettura e confrontarsi con la realtà dei gruppi di lettura della Città Metropolitana di Bologna.

Per l’occasione è stata aggiornata la mappa con la geolocalizzazione dei gruppi di lettura attivi sul territorio articolata su tre livelli: i luoghi della lettura, i gruppi di lettura adulti e i gruppi di lettura ragazzi. La mappatura è disponibile all’indirizzo https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Kd-iEsMkTIplWCxVO9QIQnaJReFvQRY&ll=44.391060341877036%2C11.928066693993813&z=10

Oltre a questa iniziativa, attraverso la Rete bibliotecaria la Provincia ne promuove altre, ad esempio per avvicinare alla lettura digitale anche chi, di solito, non legge o lo fa in modo sporadico, arricchendo costantemente il catalogo degli ebook disponibili al prestito.