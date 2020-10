Nella frazione apre un nuovo negozio di alimentari, il Comune sostiene la ristrutturazione del locale

Attraverso un post su Facebook il sindaco di Lugo Davide Ranalli saluta con entusiasmo l'apertura di una nuova attività che aprirà prossimamente a Santa Maria in Fabriago, frazione del Comune di Lugo.

"Lugo è una comunità composta da persone che davanti alle difficoltà si tirano su le maniche e pensano a come aiutare gli altri - scrive il primo cittadino lughese -. Ne è un esempio una cittadina di Santa Maria in Fabriago, che negli ultimi mesi ha deciso di aprire nella frazione lughese un negozio di alimentari con un piccolo bar. Una decisione coraggiosa e preziosa per la comunità di questo territorio, che necessitava di un’attività vicina in cui andare a fare la spesa".

"Sappiamo quanto sia importante - continua Ranalli -, soprattutto per chi fa fatica a spostarsi, contare su attività di vicinato, sul negozio vicino a casa. Per questo abbiamo fin da subito assicurato la nostra collaborazione a questo progetto: contribuiremo infatti alla ristrutturazione del locale, di proprietà del Comune, costruendo le condizioni per dare corpo e gambe al sogno di Elena".