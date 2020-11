Lugo, apre un nuovo sportello Hera

E’ stato inaugurato mercoledì 18 novembre il nuovo sportello del Gruppo Hera a Lugo, un punto di riferimento per cittadini, partite Iva e aziende del territorio per ricevere informazioni e offerte sulle forniture di gas e luce. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza dell’Assessore all’Ambiente Maria Pia Galletti e di Marco Impiglia, Responsabile Customer Relationship Management di Hera Comm.

Un punto di riferimento per il territorio

Il bacino di riferimento dello sportello è rappresentato principalmente dalle famiglie e dalle aziende del comune di Lugo di Romagna e di tutti i comuni dell’Unione Bassa Romagna, per circa 50 mila clienti. La sede, più ampia e accessibile rispetto alla precedente, con un’area d’attesa più grande e confortevole e una metratura complessiva che quasi raddoppia rispetto alla precedente, è in via Gramsci 3 e l’orario di apertura è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30, il venerdì e sabato dalle 8.00 alle 13.00. Il nuovo sportello Hera è dotato di nuove tecnologie fonoassorbenti per tutela la privacy, una nuova postazione di accoglienza per ricevere e fornire risposte più veloci e mirate alle esigenze dei clienti. Questi ultimi si potranno rivolgere agli operatori per qualsiasi tipo di richiesta: informazioni sui servizi gestiti dal Gruppo Hera, allacci, disdette, subentri e per sottoscrivere le nuove offerte gas ed energia elettrica.

Allo sportello i clienti avranno anche la possibilità di vedere dal vivo i prodotti, esposti all’interno del negozio, che compongono la gamma di “soluzioni sostenibili” che rispondono concretamente all’esigenza del contenimento dei consumi, del risparmio e alla sostenibilità ambientale: tra queste Hera Caldaia, Hera Scaldacqua, Hera Thermo e Hera ContaWatt.

Numerosi i canali di contatto a disposizione dei clienti

La multiutility solo in Emilia-Romagna, attraverso la propria società commerciale, conta oltre 60 sportelli a servizio dei cittadini. Alla rete di sportelli, inoltre, il Gruppo Hera affianca un call center dedicato, una piattaforma web e una app (My Hera) che consentono di gestire le forniture comodamente da casa ma anche di ottenere utili consigli sul risparmio energetico: tutti canali di contatto molto apprezzati dai clienti.

“Con l’apertura di questo nuovo sportello a Lugo – ha dichiarato Marco Impiglia, Responsabile Customer Relationship Management di Hera Comm – il Gruppo Hera desidera essere sempre più vicino ai propri clienti garantendo loro servizi di qualità in uno spazio pensato per essere sempre più confortevole”.

“Porgo il saluto della Amministrazione Comunale di Lugo e mio personale insieme ai miei auguri di buon lavoro a tutti gli operatori di questo nuovo spazio che costituirà un maggiore servizio per i cittadini clienti di Hera – commenta l’assessore all’Ambiente di Lugo Maria Pia Galletti -senza dimenticare la possibilità di avere informazioni sul risparmio e sulla sostenibilità ambientale riguardo al consumo di acqua, luce e gas”