Lugo, avanza il cantiere in piazza Garibaldi: le modifiche alla viabilità

Il cantiere di piazza Garibaldi sta procedendo velocemente e, compatibilmente con la situazione meteo e se non piove, da domani pomeriggio si prevede di chiudere tutta la piazza per concludere le opere edili. La decisione è funzionale a un ulteriore avanzamento dei lavori che permetta di riaprire la piazza in anticipo. Da lunedì 20 maggio è prevista anche la fresatura e successivo avvio dell'asfaltatura di piazza Garibaldi mentre verrà interdetto l'utilizzo del parcheggio di via Macello Vecchio per avviare le opere edili.

Da domani iniziano i lavori anche in via Canale Inferiore Sinistra, anch'essi compresi tra quelli di ripristino post alluvione finanziati dalla struttura Commissariale per 300mila euro. Sono previste due fasi: il consolidamento della banchina nel lato ovest mediante infissione pali di castagno nel tratto compreso tra via Cantarana e il civico 19 per circa due settimane salvo avverse condizioni meteo. La strada in quel breve tratto sarà chiusa durante il giorno e riaperta alla sera. Al termine verrà realizzata la scarifica e la posa del tappeto d'usura.