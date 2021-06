Lugo celebra il 103esimo anniversario della morte di Baracca: l'asso dell'aviazione

Lugo ha celebrato sabato mattina il 103esimo anniversario della morte del Maggiore Francesco Baracca. L’Asso degli Assi dell’aviazione italiana è stato ricordato con una cerimonia ufficiale a cui ha partecipato anche il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso. Le celebrazioni hanno visto la deposizione di una corona di alloro davanti al monumento a Francesco Baracca alla presenza del sindaco di Lugo Davide Ranalli, del Generale di Squadra Aerea Alberto Rosso, della famiglia Baracca, di numerose autorità civili e militari e dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche d’arma.

Successivamente nel Salone Estense della Rocca è stato presentato il libro Francesco Baracca: Carteggio 1900-1918, edito da Il Nuovo Diario Messaggero. Il volume raccoglie una documentazione per far conoscere e riscoprire la storia e le gesta dell’Asso degli Assi, le vicende e gli sviluppi dell’aviazione in quegli anni fondamentali e propone un approfondimento sulla sfera privata di Baracca e della rete delle sue conoscenze. La pubblicazione è stata curata dagli studiosi Paolo Varriale e Giulia Garuffi. “

Il 19 giugno per Lugo e i lughesi è ricordo, orgoglio, emozione: sensazioni che ci legano da sempre al nostro Francesco Baracca – dichiara il sindaco Davide Ranalli -. Il ricordo della nostra storia, l’orgoglio per le gesta e la vita del Maggiore Baracca, l’emozione nel celebrare l’eroe lughese insieme a tutta la città, al capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, che ringrazio per la sua presenza, e alle numerose autorità civili e militari. Ancora una volta Lugo rende omaggio a Francesco Baracca nel ricordo di un legame che non finirà mai”.