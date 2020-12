Lugo, chiuso per lavori un tratto di via Garibaldi

Lunedì 14 dicembre dalle 8 alle 17 via Garibaldi, a Lugo, sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Codazzi e piazza Trisi per consentire alcuni lavori. In questa giornata sarà in vigore anche un divieto di sosta dal civico 22 al civico 20.

Nel corso degli interventi, i veicoli che percorrono via Garibaldi, giunti all'intersezione con via Codazzi dovranno svoltare a destra in via Codazzi.