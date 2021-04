Lugo, chiusura di piazza Savonarola: le modifiche alla viabilità fino a giugno

Da lunedì 19 aprile al 19 giugno l’intersezione di piazza Savonarola con via Manfredi e piazza Cavina, a Lugo, sarà chiusa al traffico. Nel tratto di via Codazzi compreso tra via Baracca e via Manfredi prosegue il divieto di circolazione, già in vigore, eccetto pedoni. In via Manfredi saranno in vigore il divieto di circolazione, eccetto residenti, nel tratto compreso tra piazza Savonarola e largo Calderoni e il divieto di sosta con rimozione coatta dal civico 18 al civico 4. Inoltre, sempre in via Manfredi sarà istituito il un doppio senso di marcia. In questo modo i cittadini potranno accedere e uscire da via Manfredi per recarsi presso le attività commerciali presenti.

Chi percorre vicolo Savonarola nell’unica direzione di marcia consentita deve svoltare a destra in via Fratelli Ferrucci oppure proseguire diritto in piazza Cavina solo per accedere al parcheggio, che in tale piazza è infatti consentito. Per uscire dal parcheggio di piazza Cavina i veicoli dovranno utilizzare via Fratelli Ferrucci.