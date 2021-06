Lugo, concesse 11 aree verdi alle associazioni per sport e attività all'aria aperta

Sport all’aperto nelle aree verdi di Lugo per consentire alle associazioni del territorio di proseguire le loro attività in piena sicurezza. Sono infatti stati undici i parchi e le aree verdi comunali concessi gratuitamente dall’Amministrazione comunale di Lugo negli ultimi mesi alle associazioni che ne hanno fatto richiesta per riprendere le proprie attività.

In questi mesi sono pervenute al Comune di Lugo richieste per 16 attività sportive – tra cui fitness, ginnastica dolce, yoga, pilates, danza, ginnastica sportiva individuale, kung fu e basket - da svolgersi in 11 aree verdi. In particolare, sei attività si sono svolte al Parco del Loto. A queste si aggiungono quelle tenute al Parco del Tondo, al Parco Golfera, al Giardino della Salute, nella piastra polivalente Pulicari, nel giardino ricreativo di largo Corelli, nel parco di viale Europa, nel giardino dello skate park, nella piazzetta di via Bagolini, nel parco di Bizzuno e in quello della scuola di San Lorenzo.

“Nel periodo della chiusura causa Covid-19 c’è stato un forte desiderio di ricominciare l’attività sportiva o comunque motoria, soprattutto all’aperto – spiega l’assessore al Verde, Maria Pia Galletti -. Abbiamo allora voluto rinnovare il nostro sostegno alle associazioni sportive, concedendo loro gratuitamente le aree verdi comunali per ripartire in sicurezza nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e dell’ambiente in cui hanno svolto le attività. Un brulicare di iniziative di cui le persone sentivano l’esigenza dopo mesi di chiusura delle palestre ma soprattutto di chiusura in casa; pensiamo che questo possa aver contribuito - e continui a farlo - a un aumento del benessere psicofisico e della salute delle persone dopo un periodo di inattività”.