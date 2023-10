Lugo, concluse le verifiche sui pini in viale Europa: sei saranno abbattuti

Nei prossimi giorni sarà necessario intervenire su alcuni pini che si trovano in viale Europa nell'area del cantiere in corso sul percorso promiscuo ciclo pedonale. Il risultato delle verifiche statiche visive e strumentali compiute su ventisei pini presenti è che sei di questi sono in condizioni fitosanitarie e vegetative compromesse e non recuperabili, e vanno abbattuti per garantire la sicurezza di cose e persone

"Si tratta di un intervento fatto a seguito di verifiche puntuali e per garantire la sicurezza - afferma l'assessora all'Ambiente Maria Pia Galletti -. Come tre anni fa, in occasione di altri lavori su questo tratto, è emerso il problema delle radici affioranti dei pini che hanno poco spazio tra tanti sottoservizi (fognature, gas, acqua, fibra) che si trovano sotto il viale. Ci tengo però a sottolineare che le analisi tecnologiche ci hanno permesso di circoscrivere l'intervento solo alle piante compromesse e venti pini rimarranno al loro posto. Gli alberi saranno ripiantati anche in altri luoghi e scegliendo altre specie che siano più adatte al contesto urbano".