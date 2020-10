Lugo, due spazi del Pavaglione all'asta per la concessione in affitto

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per conto del Comune di Lugo ha pubblicato un’asta pubblica per la concessione in locazione di locali di proprietà comunale all’interno del Pavaglione. Si tratta in tutto di due lotti, ciascuno all’asta singolarmente. Il termine per la presentazione delle offerte è il 30 novembre alle 13, mentre la documentazione amministrativa sarà aperta il primo dicembre alle 8.30 presso la sede dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Sala Appalti, in piazza dei Martiri 1, a Lugo. Sono all’asta per la locazione i locali situati ai civici 14 e 15 di piazza Mazzini. Per il primo la base d’asta è di 4.274 euro annui per 22,70 metri quadrati; il secondo lotto prevede una base d’asta di 5.034,60 euro annui per 22,38 metri quadrati. L’asta sarà dichiarata valida anche se perverrà una sola offerta.

Gli interessati potranno visionare gli immobili rivolgendosi all’Ufficio Tecnico del Comune di Lugo – Servizio Patrimonio previo appuntamento telefonico ai numeri 0545 38420; 0545 38432 o 366 3015180. Per informazioni di carattere amministrativo rivolgersi al Servizio Appalti e Acquisti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ai numeri 0545 38597 oppure 0545 38533, o alla mail appalti@unione.labassaromagna.it. L’avviso di asta pubblica è consultabile al link https://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Bandi-di-gara/Aste-Immobiliari-Alienazioni-Locazioni-Concessioni/COMUNE-DI-LUGO-AVVISO-D-ASTA-PUBBLICA-PER-LA-CONCESSIONE-IN-LOCAZIONE-DI-N.-2-LOCALI-DI-PROPRIETA-COMUNALE-SITI-NEL-PAVAGLIONE-PIAZZA-MAZZINI-NN.-14-E-15/(pub)/1.