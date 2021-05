Lugo ha una nuova sede dei vigili del fuoco: "Tutto il territorio raggiungibile in 20 minuti"

Sabato in via Bedazzo a Lugo è stata inaugurata la nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco

Sabato in via Bedazzo a Lugo è stata inaugurata la nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco alla presenza del Sottosegretario di Stato Carlo Sibilia, del Capo Dipartimento Laura Lega, del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Fabio Dattilo. Il Distaccamento di Lugo, per il quale le statistiche riportano un incremento degli insediamenti industriali, commerciali e residenziali nelle aree sia urbane sia extraurbane, effettua interventi di soccorso tecnico urgente su un'area di circa 430 chilometri quadrati, a servizio di una popolazione di circa 96mila abitanti, interessando il territorio di quasi la metà dei 18 Comuni della Provincia (Lugo, Conselice, Massa Lombarda, S. Agata sul Santerno, Bagnara di Romagna, Cotignola, Bagnacavallo, Fusignano e parte del Comune di Alfonsine).

Nell'ultimo triennio, sono stati effettuati dal Distaccamento di Lugo 1.214 interventi nel 2018, 1321 interventi nel 2019 e 1139 nel 2020. La nuova ubicazione della sede permette peraltro tempi di intervento massimi stimati, in tutto il territorio di competenza, non superiori a 20 minuti, garantendo un servizio tempestivo ed efficace, in linea con le direttive del Corpo Nazionale. D'ora in poi, quindi, Lugo potrà contare su una sede moderna più confortevole e situata in una posizione strategica.