Lugo, il bilancio di previsione presentato nelle Consulte di decentramento

Il bilancio di previsione viene presentato nelle Consulte di decentramento dove, dopo l'illustrazione da parte del sindaco e della giunta, sarà votato dai consiglieri.

Le presentazioni iniziano domani con le riunioni congiunte delle Consulte di Voltana e Giovecca nel centro civico di Giovecca alle 20.30 e delle Consulte di Villa San Martino, Bizzuno e San Potito nel salone Estense sempre alle 20.30. Lunedì 18 dicembre si terranno le riunioni congiunte delle Consulte di San Lorenzo, Santa Maria in Fabriago, Belricetto e San Bernardino nel centro civico di Belricetto e le Consulte di Lugo Centro, Lugo Ovest, Lugo Sud, Lugo Nord e Lugo Est.

Sempre domani, alle 18.30, bilancio di previsione e documento unico di programmazione (DUP) saranno discusse nella riunione congiunta delle commissioni consiliari di 1°, 2° e 3° dipartimento che la cittadinanza può seguire sul canale youtube del Comune di Lugo.

"Queste sono le ultime Consulte sul bilancio di questo mandato amministrativo - osserva l'assessora al Decentramento Veronica Valmori - Nella mia esperienza di assessora posso dire di aver raccolto la ricchezza e lo stimolo di questi organi di decentramento che sono e saranno importanti ma hanno bisogno di un restyling nel loro regolamento per funzionare in un momento storico che vede anche una crisi della rappresentanza. In questo mandato ci siamo trovati in situazioni inattese e imprevedibili, a partire dalla pandemia che ha fortemente toccato la partecipazione attiva. Tutto quello che è accaduto, compresa la crisi energetica e l'alluvione, impongono di ripensare un rapporto con questi organi ma, allo stesso tempo, hanno rappresentato il motivo per cui non abbiamo agito su una revisione del regolamento, vista la necessità di rincorrere emergenze che hanno caratterizzato questi anni. Un compito che dovrà caratterizzare la futura Amministrazione".