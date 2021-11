Lugo, il Comune premiato per la riqualificazione di Piazza Savonarola

Il comune di Lugo, con il progetto di riqualificazione di piazza Savonarola, ha vinto il premio "La città per il verde 2021" sezione verde urbano per i comuni da quindicimila a cinquantamila abitanti. Giovedì mattina l'assessore all'Ambiente Maria Pia Galletti, il responsabile del settore Patrimonio del Comune Giovanni Liverani e la progettista Ursula Vasile hanno ricevuto il premio e esposto gli aspetti più qualificanti del progetto nel corso di un webinar organizzato dalla casa editrice "Il verde editoriale di Milano" che organizza il premio, giunto alla 22esima edizione. La nuova piazza Savonarola è stata inaugurata lo scorso 19 luglio e l'investimento per la riqualificazione è stato di 700 mila euro.

"Questo premio ci riempie di orgoglio e ci ripaga anche di qualche difficoltà che abbiamo avuto per portare a compimento questa riqualificazione - ha detto l'assessore Maria Pia Galletti - . Abbiamo agito su un luogo che negli anni era stato snaturato e utilizzato come un parcheggio disordinato per portarlo ad essere un luogo di ristoro fisico e spirituale nel centro della città. Sottolineo anche che abbiamo collaborato con gruppi ecologisti e abitanti del quartiere e che la scelta dello spazio verde è per noi distintiva in un'ottica di rigenerazione urbana".

Le motivazioni del premio recitano: "La storica piazza, già usata come parcheggio, è stata completamente trasformata: salvaguardando e valorizzando, nel contesto di una composizione estremamente gradevole, gli alberi di leccio presenti, realizzando un prato centrale contornato da sedute e da pavimentazioni in pietra locale e ciottoli, inserendo una fontana a raso con ugelli nebulizzatori. La disposizione spaziale dei vari elementi risulta di grande effetto, pur nella semplicità strutturale. Con il premio, la giuria riconosce, oltre al riuscito inserimento della realizzazione nel contesto storico e ambientale locale, anche l'elegante studio dei dettagli, l'attenzione per il verde e la cura nella scelta dei materiali".