Lugo, il Consiglio comunale approva la variazione di bilancio: trovati i fondi per il nuovo Auditorium

Venerdì sera il Consiglio Comunale di Lugo ha votato una variazione al bilancio di previsione 2022-2024 molto corposa che riguardava anche l'applicazione parziale dell’avanzo 2021. La delibera di variazione al bilancio di previsione è stata approvata con 13 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo), 3 contrari (Per la Buona Politica, Lega Romagna – Salvini Premier), 1 astenuto (Gruppo misto/Fabrizio Lolli). L’immediata eseguibilità ha avuto la stessa votazione.

"Segnalo due numeri, uno positivo e uno negativo e, come si fa in questi casi, meglio togliersi il dente - dichiara il sindaco Davide Ranalli - Nel 2022 avremo maggiori spese per gas e luce pari a 881 mila euro con un aumento di 508.450 euro per il gas e di 376 mila euro per l’energia elettrica del nostro patrimonio (lo Stato per ora ci aiuta con 80 mila euro, il 10% circa). Come tutti i cittadini anche al Comune il caro energia sta imponendo un esborso notevole ma riusciamo a cavarcela perché godiamo di un bilancio sano e di un avanzo che ci permette di affrontare questa situazione straordinaria sperando rientri in parametri più accettabili. Il numero positivo è invece l’utilizzo dell’avanzo per la realizzazione dell’Auditorium. Avevamo sempre detto - conclude Ranalli - che questo progetto sarebbe stato finanziato e l’impegno adesso è nero su bianco nel nostro bilancio con 1 milione e 200mila euro".