Lugo, il sindaco Ranalli porta gli auguri di Natale alle forze dell'ordine

Venerdì mattina il sindaco di Lugo Davide Ranalli ha portato, a nome dell'Amministrazione comunale, gli auguri di buon Natake alla forze dell'ordine che operano sul territorio di Lugo. "Con tutti ci siamo scambiati gli auguri di buone feste, ma non di buone vacanze, perché conosco la loro operatività e la capacità di stare sul territorio - afferma il primo cittadino sui social - Grazie a Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco che con la Polizia Locale garantiscono controllo e sicurezza, in particolare in questo periodo complicato. E non poteva mancare, anche per l'amicizia che ci lega, un saluto con il presidente Unuci Renzo Preda".