Lugo, il successo della scuola Malerbi al Premio Giuseppe Alberghini

Un altro festeggiamento alla Scuola di Musica Malerbi di Lugo: il 10 settembre il giovanissimo Enrico Freguglia di anni 10, studente presso la Scuola Malerbi sotto la guida di Marco Laganà, si è classificato secondo col punteggio di 92/100 nella sua categoria, alla 6a edizione del Premio Giuseppe Alberghini per giovani talenti musicali dell'Emilia Romagna in corso presso il Teatro Biagi-D'Antona di Castel Maggiore. Per l'occasione si è esibito al pianoforte eseguendo musiche di Bach, Kuhlau e Burgmüller. Si tratta del primo concorso a cui il giovane pianista ha partecipato e lascia ben sperare per la sua futura carriera musicale.