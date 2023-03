Lugo, Ipb Italia festeggia i 20 anni dalla sua fondazione: "Tanto impegno per pace e diritti umani"

Era marzo 2003 quando nella Rocca Estense di Lugo, davanti all'allora sindaco Maurizio Roi, alla presenza delle rappresentanze della casa madre Ipb di Ginevra veniva fondato Ipb-Italia, ufficio italiano della vasta federazione mondiale di associazioni impegnate nei temi della pace – Premio Nobel nel 1910 e tanti laureati al Premio Nobel per la pace nel proprio consiglio. Anni caratterizzati da grandi impegni. Da Lugo alle Nazioni Unite per la Risoluzione 1325 “Ruolo delle donne nei conflitti armati”, all'Aja all'O.P.C.W. Agenzia per la proibizione delle armi chimiche, all'ECOSOG Consiglio Economico Sociale delle Nazioni Unite a Hiroshima all'Assemblea Generale della Mayors for Peace la rete mondiale di sindaci per la pace che oggi piu? che mai con forza si sta battendo contro la “minaccia dell'uso dell'arma nucleare” per la protezione di tutti i cittadini del mondo all'insegna del motto “le citta? non possono essere target bellico”.

"Vent'anni di impegno per la Pace, tanta strada ne abbiamo fatta saltando da un aereo all'altro, rispondendo a tutte le richieste di collaborazione e consulenza. Tanta fatica, tanto impegno e soprattutto tanta voglia di non mollare mai davanti alle ingiustizie e violazioni dei diritti umani che vediamo ancora nel nostro 20° secolo - afferma la presidente, Fulgida Barattoni Rondinelli - Oggi in questa giornata mi corre l'obbligo ringraziare in primis Il Sindaco di Lugo Davide Ranalli che nonostante la sede amministrativa dell'associazione si sia spostata in questi anni prima in Toscana e poi in Sicilia, prontamente ci ha riaccolto nella sua casa dove abbiamo sempre tenuta salda la nostra sede legale".