Lugo, l'ala di Baracca si colora di turchese per la Giornata mondiale della Dislessia

L'evento aderisce alla campagna di sensibilizzazione “Uniti per la Dislessia”, che mira a rendere noto questo disturbo invisibile dell’apprendimento

Nella serata tra venerdì e sabato il monumento di Francesco Baracca a Lugo si illuminerà di turchese, perché il Comune di Lugo, in occasione della Giornata Mondiale della Dislessia, ha deciso di aderire alla Campagna di sensibilizzazione “Uniti per la Dislessia”, promossa da Disfam, che mira a pubblicizzare questo disturbo invisibile dell’apprendimento. La dislessia colpisce circa il 10% della popolazione mondiale e causa molti insuccessi scolastici e personali se non vengono diagnosticati e trattati precocemente.

Disfam è un’organizzazione no profit iberoamericana, fondata in Spagna, che dal 2002 si occupa di aiutare bambini e adulti affetti da dislessia, grazie anche all’aiuto di professionisti di diversi settori che si sono interessati all’associazione perché consapevoli delle difficoltà e delle conseguenze emotive che il disturbo comporta.