Lugo, l'Unuci dona le bandiere di Italia e Europa ai Carabinieri: "Celebriamo il Tricolore"

Giovedì al Comando della compagnia dei Carabinieri di Lugo si è tenuta la cerimonia di consegna della bandiera Italiana e della bandiera Europea donate dalla sezione Unuci (Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia) di Lugo da esporre all’esterno dell’edificio. Alla presenza del colonello Marco De Donno, comandante provinciale dei Carabinieri di Ravenna, il tenente Renzo Preda, presidente della suddetta sezione, in rappresentanza dei componenti del consiglio direttivo, ha consegnato le bandiere al Comandante della compagnia Carabinieri di Lugo, capitano Cosimo Friolo.

Il presidente dell’associazione ha voluto sottolineare come questo progetto intenda rafforzare i rapporti collaborativi con gli enti, le istituzioni, le associazioni e i comandi militari, al fine di garantire il prestigio del Tricolore, "primo simbolo ufficiale identificativo della Repubblica che unisce tutti gli Italiani e rappresenta l’emblema dei valori di libertà, democrazia e di giustizia sociale".

A tal proposito si ricorda la figura di Giuseppe Compagnoni, lughese che, come delegato di Ferrara della Repubblica Cispadana (Lugo risultava infatti sotto quella giurisdizione), fu l’autore della mozione per adottare il tricolore verde, bianco e rosso. Una piccola ma sentita cerimonia che vede annualmente la collaborazione tra le istituzioni per ricordare e valorizzare questa figura di grande lughese, considerato il papà del vessillo nazionale.