Lugo, la biblioteca "Trisi" torna all'orario invernale: sanificazioni per le postazioni studio

A partire dal lunedì la biblioteca comunale “Fabrizio Trisi” di Lugo riaprirà al pubblico con orario invernale. Al consueto orario sono state apportate alcune modifiche, dettate dal perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19. In particolare, è stato al momento sospeso l’orario continuato per permettere la sanificazione degli ambienti, in particolare delle postazioni studio. Questi i nuovi orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 19, sabato dalle 9 alle 12.30. L’apertura del mattino riguarderà anche la Sezione Ragazzi, fino alla ripresa delle visite scolastiche, mentre nel pomeriggio la Sezione Ragazzi chiuderà come di consueto alle 18.30. La biblioteca di Voltana, al Centro Sociale Ca’ Vecchia, osserverà invece l’apertura estiva fino al 30 settembre con il seguente orario: dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12.30.

