Lugo, la comunità-alloggio per anziani festeggia il suo quinto anniversario

Lunedì è stato festeggiato il quinto anniversario dell’apertura della comunità alloggio di via Fermini di Lugo, gestita dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna. Nel giardino interno, curato dagli stessi residenti, erano presenti assieme agli ospiti e agli operatori, l’amministratrice unica dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna Emanuela Giangrandi, la direttrice Monica Tagliavini, la responsabile infermieristica Michela Coveri, la coordinatrice della struttura Greta Ghetti e la referente Marina Puig Corella. Le persone residenti presso la struttura erano vestite per le grandi occasioni e hanno ringraziato commosse gli operatori. Erano esposte in giardino le immagini di tanti momenti felici, feste, laboratori di cucina, visite ai musei e gite.

"'L'uomo è per natura un animale destinato a vivere in comunità', diceva Aristotele – ha ricordato Emanuela Giangrandi –. E nella comunità alloggio di via Fermini 4 una gioiosa vita in compagnia è assicurata agli anziani da ben cinque anni. Un servizio “intermedio” per chi ha ancora molte autonomie e vuole usufruire di assistenza di base e sanitaria professionale mantenendo però le proprie libertà e vivendo assieme ad altri in un ambiente moderno e tecnologicamente avanzato. La struttura, aperta dal 3 giugno del 2019, offre un servizio innovativo e unico nel territorio destinato a dodici ospiti autosufficienti o parzialmente autosufficienti che offre, appunto, l’assistenza sanitaria di una casa di riposo (la Cra Sassoli è accanto), ma anche maggiori libertà e autonomie".