Lugo, la Lilt organizza un pranzo di raccolta fondi per finanziare i propri progetti

In occasione del mese rosa LILT organizza una serie di iniziative volte alla sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno e alla raccolta fondi per la ricerca contro questa grave malattia. Domenica 17 ottobre alle ore 12:30 al Centro sociale Cà Vecchia di Voltana si terrà il pranzo Sangria - Paella - Crema Catalana organizzato da LILT con lo scopo di raccogliere fondi per finanziare i propri progetti.

L’associazione LILT è da sempre impegnata nell’organizzazione del Mese Rosa volto alla sensibilizzazione verso la prevenzione del tumore al seno, che risulta ancora una delle principali cause di morte di natura oncologica tra le donne. I progetti di prevenzione terziaria in cui l’associazione è impegnata riguardano la riduzione del danno da malattie e cure invasive e il recupero delle potenzialità. Si annoverano il Progetto Luce in collaborazione con il centro estetico Mirò ed il progetto Dolce Bellezza in collaborazione con il centro estetico L’essenza. Il costo del pranzo è 25 euro, per evitare assembramenti sono indispensabili prenotazione e pagamento anticipato entro il 14 ottobre a Marzia Pagani (349 4360261) oppure LILT (345 4233751).