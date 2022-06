Lugo, lavori di asfaltatura in corso: la mappa degli interventi

Nei giorni scorsi a Lugo sono stati realizzati lavori di asfaltatura in via due tratti di via Villa, da circondario Ponente al ponte delle Lavandaie e da via Canaletta fino alle vicinanze del passaggio a livello. Sempre nei giorni scorsi è stato realizzato un dosso in via Pastorella, opera richiesta all'interno della Consulta di Voltana per rallentare la velocità dei veicoli.

Mercoledì verranno invece consegnati alla ditta incaricata, la IGT di Mercato Saraceno (FC), i lavori di ristrutturazione dei marciapiedi di via San Francesco d'Assisi per un valore di 99 mila euro. Durante i lavori, la cui durata è stimata in un mese, la strada non verrà chiusa. "Inizia un'estate di asfaltature - spiega l'assessora ai Lavori Pubblici Veronica Valmori - . Il momento migliore perché le scuole sono chiuse e per il clima anche se, con questa siccità, preferiremmo sicuramente posticipare di qualche giorno i lavori per godere di una pioggia sicuramente necessaria".