Lugo manifesta per la pace: il monumento di Baracca si illumina con i colori della bandiera ucraina

Il Comune di Lugo promuove una manifestazione per la pace dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, un momento che vuole anche essere di vicinanza al popolo ucraino e a tutta la comunità ucraina presente a Lugo e in Bassa Romagna. L'appuntamento è alle 18 in piazza Baracca, i cittadini sono invitati a portare una bandiera della pace. Il monumento di Baracca sarà illuminato con i colori della bandiera ucraina e Marco Laganà, docente di pianoforte della scuola di musica Malerbi, suonerà musica di pace.