Lugo, nuove luci a led alla scuola media "Baracca": previsto un risparmio energetico del 30%

Nuove luci a led per la scuola secondaria di primo grado F. Baracca in via Emaldi. Iniziano in estate i lavori di sostituzione dei corpi illuminanti grazie al contributo statale di 130 mila euro che l’Amministrazione Comunale ha destinato a questo scopo. La giunta ha dato il via libera al progetto esecutivo che prevede la sostituzione delle lampade fluorescenti delle aule e dei corridoi con lampade a led ad alta efficienza e l’installazione nelle aule di sistemi di rilevamento e controllo della luminosità. Questo intervento si inserisce nella progettualità più ampia che interessa le scuole Baracca per efficentarle dal punto di vista energetico con un miglioramento del 30% delle prestazioni energetiche.

È in corso di esecuzione il lotto 2023 che prevede il rifacimento del tetto proprio per migliorarlo energeticamente e evitare dispersioni. Il successivo lotto, che seguirà all'intervento sui corpi illuminanti, prevede la sostituzione degli infissi, l'installazione di valvole termostatiche e circolatori ad alta efficienza sui circuiti radiatori, la realizzazione di parziale cappotto sulle pareti esterne. Quest'ultimo step è previsto per il 2025.