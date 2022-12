Lugo ovest, proseguono i lavori per il bacino di laminazione: le modifiche al traffico

Da lunedì 5 dicembre via Canale Superiore sinistra sarà chiusa per 680 metri, nel tratto compreso tra via provinciale Bagnara e via Sammartina, nell’ambito dei lavori di completamento del bacino di laminazione a tutela del quartiere Lugo ovest. I residenti potranno sempre accedere. La chiusura si rende necessaria per l’avvio dei lavori che avranno come finalità l'impermeabilizzazione e il rafforzamento degli argini del Canale dei Mulini con l'obiettivo di ottimizzare il deflusso delle acque. Si tratta del primo di una serie di tre interventi che interesseranno la strada e quel tratto del Canale dei Mulini. Si stima che questa prima fase di lavori duri fino a metà marzo 2023. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e finanziati dal Comune di Lugo.