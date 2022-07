Lugo, parte un corso gratuito per diventare operatore ai servizi educativi scolastici

Il centro di formazione professionale "Sacro Cuore" di Lugo organizza, dopo il successo del primo corso, la seconda edizione del percorso formativo gratuito per diventare operatore ai servizi educativi scolastici. L’operatore ai servizi educativi svolge mansioni specifiche in collaborazione col personale educatore: cura la pulizia e l’igiene delle attrezzature, degli arredi e degli spazi interni ed esterni, provvede alla preparazione dei pasti e al riordino dell’ambiente di cucina; allestisce e riordina il luogo di consumo del pasto; collabora con il personale educatore durante alcuni momenti della giornata in alcune attività quali uscite didattiche, attività di laboratorio e ludiche e nell’ambito del proprio ruolo, partecipa alla fase organizzativa delle attività della struttura educativa.

Possono accedere al corso i disoccupati di età superiore ai 20 anni con residenza/domicilio nel territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna o nei Comuni limitrofi. Il corso è rivolto a un massimo di 15 partecipanti; se necessaria, la selezione avverrà attraverso un colloquio attitudinale/motivazionale. Il corso dura 260 ore (160 di teoria e 100 di stage), che si svolgeranno da settembre a dicembre 2022, presso il Cfp "Sacro Cuore", a Lugo in via Biancoli 5. È possibile iscriversi entro il 12 settembre 2022 direttamente presso la sede oppure inviando una e-mail a sacrocuore@cfplugo.it, utilizzando il modulo disponibile sul sito www.cfplugo.it.