Lugo, partono i lavori sul ponticello di via Bordocchio: due settimane di chiusura

Da venerdì 18 novembre il ponticello di via Bordocchio, all’intersezione con via Predola, nel Comune di Lugo, sarà chiuso fino al 3 dicembre (salvo imprevisti) per i lavori di demolizione e successiva ricostruzione. I lavori rientrano nell’appalto che prevede anche la ricostruzione del ponte tratturo Runzi che è ormai prossimo alla riapertura.