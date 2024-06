Lugo, partono i lavori di riasfaltatura in viale degli Orsini

A partire dalla prima settimana di luglio inizieranno i lavori di rifacimento del manto stradale in viale Degli Orsini a Lugo, nell'ambito degli interventi di ricostruzione post alluvione. I lavori dureranno circa un mese e si svolgeranno in tre fasi, ciascuna della durata di circa sei giorni lavorativi: la prima fase interesserà il percorso ciclo pedonale sul lato sud del viale (lato parco del Tondo).

La seconda fase comporterà invece la chiusura del tratto da via Baracca fino a metà dell'incrocio con via Ricci Curbastro (che rimarrà dunque raggiungibile da viale Oriani), con divieto di transito per i veicoli (residenti compresi) nel tratto chiuso. Rimarrà garantito il transito ciclopedonale. La terza e ultima fase comporterà la chiusura tratto da viale Oriani/rotonda della stazione fino a via Ricci Curbastro (che rimarrà raggiungibile da via Baracca), con divieto di transito per i veicoli (residenti compresi) nel tratto chiuso. Rimane garantito il transito ciclopedonale. Il termine dei lavori potrebbe slittare in caso di condizioni meteo sfavorevoli.