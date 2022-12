Lugo resta senza automedica, l'Ausl spiega la causa: "Grave carenza di personale medico in pronto soccorso"

L'ospedale Umberto I di Lugo resta senza l'automedica del 118, mezzo che - in caso di incidenti, malori o quant'altro - permette l’arrivo di un medico in tempi brevi per supportare le unità infermierizzate, dando opportuno appoggio e valore aggiunto alle situazioni sanitarie compromesse o in fase di aggravamento. In una lettera firmata dal dottor Maurizio Menarini e inviata alla direttrice del distretto di Faenza Donatina Cilla, al direttore della direzione infermieristica e tecnica Mauro Taglioni e a tutto il personale medico, infermieristico e tecnico Uoc centrale operativa 118 ed emergenza territoriale, infatti, si legge che "a seguito di un'aggravata carenza di personale medico in cui versa il pronto soccorso di Lugo, dal 1 dicembre si rende necessario sospendere l'attività dell'automedica con postazione di partenza dall'ospedale di Lugo".

Nell'ambito della provincia, spiega la lettera, restano operative due automediche, con postazione di riferimento alla centrale operativa 118 di Ravenna e alla Casa della Salute di Cotignola. Inoltre è prevista, nei casi di chiusura per condizioni meteorologiche avverse o problematiche tecniche dell'attività di soccorso con l'elicottero, l'operatività del team sanitario medico infermieristico dell'elisoccorso con un'automedica.

"L'organizzazione del sistema prevede il passaggio da una situazione "statica", basata su postazioni fisse delle automediche, a una situazione "dinamica", basata su coperture territoriali variabili in funzione delle richieste e di impegno contemporaneo di aree territoriali limitrofe, che, congiuntamente al mantenimento dell'attuale e invariato numero e postazioni di partenza delle ambulanze con infermiere, assicura il necessario livello di performance per garantire a pazienti critici in condizioni di emergenza gli interventi appropriati", conclude la lettera.