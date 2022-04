Lugo si prepara al Vintage Festival: le modifiche alla viabilità in centro storico

In occasione del Lugo Vintage Festival che si svolge nel centro storico di Lugo sabato 23 e domenica 24 aprile ci saranno alcune modifiche alla viabilità. Dalle 13 del 23 aprile alle 23.30 del 24 aprile divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta in Largo del Tricolore, solo nell’area adiacente alle Pescherie della Rocca.

Dalle 7 alle 22 del 24 aprile divieto di transito e divieto di sosta con rimozione coatta in via Codazzi, obbligo di proseguire diritto per i veicoli che percorrono Corso Garibaldi e arrivano all’intersezione con via Codazzi, divieto di transito e divieto di sosta in via Baracca nel tratto compreso tra via Codazzi e via f.lli Cortesi. Le modifiche, oltre a essere segnalate da apposita cartellonistica, vengono comunicate ai residenti e alle attività delle vie interessate attraverso un volantino.