Lugo, si riunisce la Consulta dello Sport: tante iscrizioni, ma preoccupano i rincari energetici

La Consulta dello Sport si è riunita in Comune a Lugo presieduta dal vicesindaco e assessore allo Sport Pasquale Montalti. Le associazioni sportive presenti hanno rimarcato una buona notizia, ovvero dopo il periodo covid e le restrizioni che hanno fortemente limitato l’attività sportiva, gli utenti sono tornati all’attività e le iscrizioni registrano dei buoni numeri. Permane ovviamente la preoccupazione per i rincari energetici a fronte dei quali il Comune ha definito un piano di manutenzione straordinaria di alcuni impianti sportivi che prevede anche interventi di riqualificazione energetica.

La piscina comunale in questo momento è aperta e funziona a regime. Le associazioni sportive che la utilizzano hanno richiesto un coordinamento e di essere informate per tempo dal Gestore e dal Comune sulle eventuali nuove iniziative tendenti al risparmio energetico che saranno adottate al fine di poter programmare al meglio l’attività per i propri utenti. È stata evidenziata anche la necessità di un coordinamento unico dell’Unione dei Comuni riferito alla riduzione delle spese energetiche dell’intero territorio (per gli impianti sportivi e non).

Come tradizione il 26 dicembre ci sarà la 51esima giornata dello Sport e c’è tempo fino al 7 novembre per trasmettere, da tutte le realtà sportive del territorio comunale, la segnalazione all’Ufficio Sport del Comune di Lugo riguardante atleti e/o società sportive lughesi.

Durante la riunione, alla quale hanno partecipato anche i consiglieri comunali Beatrice Ricci Iamino (PD), Mauro Marchiani (M5S) e Fabrizio Lolli (gruppo Misto) è stata anche ricordata l’Anagrafica delle società sportive, ovvero la pubblicazione nella pagina dedicata del sito del Comune di Lugo dell’elenco con i contatti delle associazioni sportive accreditate e delle schede informative con l’attività proposta da ciascuna al fine di facilitarne l’incontro con l’utenza.

"Dopo un lungo periodo ci siamo finalmente riuniti in presenza - affermano i consiglieri comunali - Gli interventi dei rappresentanti hanno evidenziato un forte spirito di collaborazione e come Amministrazione Comunale ci siamo impegnati a risolvere le problematiche, soprattutto quelle emerse nella manutenzione delle palestre scolastiche coinvolgendo anche la provincia di Ravenna".