Lugo, sosta dei veicoli ibridi nelle strisce blu: abbonamento annuale agevolato per i residenti in Bassa Romagna

I residenti nell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna potranno chiedere per le loro auto ibride il rilascio di un abbonamento agevolato, con tariffa annuale pari a 80 euro, a cui aggiungere 10 euro quali diritti di rilascio. La decisione è contenuta in una delibera approvata nell’ultima riunione di giunta che modifica parzialmente la regolamentazione della sosta per i veicoli ibridi ed elettrici che finora è stata gratuita per entrambe le categorie. La sosta rimarrà gratuita per i veicoli totalmente elettrici.

Dal 2020 era prevista la sosta gratuita nelle aree sottoposte a tariffazione del Comune di Lugo per i veicoli ibridi e, per poter richiedere il titolo autorizzativo, l'unico requisito valutato era la proprietà di questo tipo di veicolo.

Nel corso degli anni si è registrato un aumento esponenziale di richieste, fino a raggiungere i 210 abbonamenti di sosta gratuita per veicoli ibridi rilasciati nel 2022.

La necessità di garantire la rotazione dei veicoli posti in sosta nelle aree adiacenti in centro storico di Lugo e, di conseguenza gli stalli liberi disponibili, unita all'esigenza di prevedere il requisito della residenza per procedere alla richiesta del titolo (come già avviene per gli abbonamenti residenti / attività) e di salvaguardare il gettito dei proventi da parcometri e abbonamenti ha portato la giunta a decidere per l’introduzione dell’abbonamento agevolato annuale per i veicoli ibridi ai residenti nell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, mantenendo la gratuità per i veicoli elettrici.