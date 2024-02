Lugo, strade da sistemare dopo l'alluvione: dalla Giunta un piano da 880mila euro

Via Castellazzo e alcune strade limitrofe nel tratto di Zagonara, via Canale Inferiore sinistra nel tratto tra via Provinciale S. Andrea e via Canalvecchio a Bizzuno, viale degli Orsini nel centro urbano. La Giunta ha approvato i progetti esecutivi del valore complessivo di 880 mila euro per il ripristino post alluvione di questo ulteriore pacchetto di strade grazie alle risorse assegnate al Comune di Lugo dall’ordinanza commissariale 13. Le tre strade sono accomunate da una persistenza di acque alluvionali nelle giornate di maggio scorso che hanno determinato lesioni al manto stradale, cedimenti, avvallamenti e collassi localizzati.

Via Castellazzo sarà oggetto di un ripristino integrale assieme alle vicine vie Grilli e Rio Fantino dove ci saranno interventi parziali per 230 mila euro complessivi. In particolare sarà poi realizzata una palancolata in pali di castagno nei punti dove sia necessario per rinforzare il lato della strada oltre all’intervento vero e proprio sul manto stradale. In via Canale Inferiore sinistra il ripristino vale 300 mila euro e in viale degli Orsini 350 mila euro per un intervento, quest'ultimo, che comprenderà anche il percorso promiscuo ciclo pedonale. “Proseguiamo nel via libera ai progetti esecutivi per iniziare i lavori al più presto – spiega l’assessora ai Lavori Pubblici Veronica Valmori - La normativa per la ricostruzione post alluvione ci permette di attuare affidamenti diretti e di procedere in modo più celere”.