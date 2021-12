Lugo, tornano i Cuori di cioccolato di Telethon per sostenere la ricerca sulle malattie rare

Anche quest'anno la delegazione Uildm-Telethon della Bassa Romagna mette in campo i volontari per assicurare la raccolta fondi per la ricerca sulle malattie rare durante la maratona di Telethon. Al Centro Commerciale “Il Globo” di Lugo nelle giornate dell'11 e 12 dicembre e del 17,18 e 19 dicembre, dalle 9 alle 19, chi vorrà sostenere la ricerca scientifica potrà fare una donazione e ricevere il Cuore di cioccolato e le candele profumate. Sabato, durante la prima giornata di raccolta fondi, porterà un saluto il sindaco Davide Ranalli.