Lugo, un annullo filatelico dedicato a Garibaldi e alle camicie rosse romagnole

In occasione della rassegna "Lugo Colleziona" Poste Italiane attiverà un servizio temporaneo con annullo filatelico dedicato a “Lugo, Garibaldi e le 2000 Camicie Rosse Romagnole”. Nell’occasione, sabato dalle 9.15 alle 14.45, con accesso regolamentato, sarà possibile timbrare con i bolli speciali le corrispondenze presentate allo stand di Poste Italiane allestito presso la struttura Up and Down in via Piratello 49. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate allo sportello filatelico di via Giovanni Antonio Magnapassi.