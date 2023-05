Lugo, un attestato agli studenti del liceo “per lo straordinario impegno civico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Nella giornata odierna, alla ripresa delle lezioni dopo l’interruzione causa la calamità alluvionale, a tutte le 61 classi del Liceo statale G. Ricci Curbastro di Lugo è stato consegnato un Attestato “per lo straordinario impegno civico”. Nell’Aula Magna del Liceo, il dirigente scolastico Giancarlo Frassineti, coadiuvato dal suo collaboratore Antonio Pirazzini, convocati tutti i rappresentanti degli studenti di classe (due per classe) e d’Istituto, ha ricordato la drammatica emergenza alluvionale vissuta come Comunità, con gravi disagi materiali e emotivi, col timore vissuto per eventi fuori controllo, con evacuazioni, alloggi provvisori, ripristino delle proprie abitazioni. Nello sforzo comune realizzato per riaprire prima possibile la scuola, ripristinando spazi di socialità protetta, con compagni purtroppo assenti per ancora grave emergenza alluvionale in corso, il dirigente ha esaltato i tantissimi studenti del Liceo impegnati con grande generosità e altruismo nel supportare i più colpiti, organizzati in gruppo di lavoro, nelle operazioni di ripristino di case, strade, aree pubbliche, con azioni di solidarietà di grandissimo valore civico, che inorgogliscono l’Istituto liceale e la comunità tutta. Per questo l’Istituto ha rilasciato a ogni classe un Attestato di riconoscimento “Per lo straordinario impegno civico”, con la motivazione che segue: “Cari ragazzi, è con viva soddisfazione che oggi, a distanza di poco tempo dall’alluvione che ha flagellato il nostro territorio, vi accogliamo a scuola, porto sicuro dopo questi tormentati giorni. La riapertura è stata possibile grazie allo sforzo corale del Personale scolastico, delle Istituzioni, degli Enti locali, della Protezione civile, dei Vigili del fuoco, che si sono posti come valore assoluto e priorità indifferibile il vostro rientro a scuola prima possibile, nonostante tutto. Un grazie di cuore va alla vostra generazione, a voi “burdel de paciug”, come vi siete definiti declinando nel nostro dialetto quel “angeli del fango” che definirono i tanti giovani che soccorsero Firenze nella devastante alluvione di Firenze nel 1966; vi siete prodigati con grande generosità e altruismo nel supportare i più colpiti, organizzati in gruppo di lavoro nelle operazioni di pulizia, nel ripristino delle case, delle strade, delle aree pubbliche così duramente colpite dall’alluvione. Ci avete resi orgogliosi davanti a tutto il mondo di essere romagnoli, tenaci, laboriosi, solidali, sorridenti anche nelle più dure calamità. L’attaccamento e il rispetto per la propria famiglia, la casa, la comunità, il territorio è quello che si insegna in Educazione civica: voi avete meritato la lode. A futura memoria questo attestato sia per voi segno della nostra riconoscenza. Lugo 26 maggio 2023, il dirigente scolastico Giancarlo Frassineti”. Di seguito all’emotivamente coinvolgente incontro, i rappresentanti degli studenti sono rientrati nelle rispettive classi, portando ai compagni l’Attestato e riferendo la motivazione.

Il Dirigente Scolastico Giancarlo Frassineti