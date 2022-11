Lugo, un minuto di silenzio in consiglio comunale per le vittime di femminicidio

Il Consiglio Comunale di Lugo, nella seduta di venerdì sera, è stato dedicato nella sua prima parte al tema del contrasto alla violenza contro le donne ospitando l'intervento di Barbara Pollastrini. L'ex deputata, già ministra dei Diritti e le Pari Opportunità ha affrontato l'argomento parlando della sua esperienza e inquadrando la violenza contro le donne come un grande tema globale che ha a che fare con i diritti umani, civili e sociali e che necessita di un profondo cambiamento culturale. Il filo rosso tra l'intervento dell'ospite, quello del sindaco Davide Ranalli e quelli dei consiglieri è stato rappresentato dalla necessità di un impegno che vada oltre il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne istituita dall'ONU, e sia attivo sempre, nelle istituzioni come nella società. La discussione è stata infatti arricchita dagli interventi del consigliere Fabrizio Lolli (Gruppo Misto), Roberta Bravi (Per la Buona Politica), Rita Salvatori (PD), Francesco Martelli (Lega Romagna – Salvini Premier), Mauro Marchiani (Movimento 5Stelle), Stefano Scardoni (Insieme per Lugo). Al termine, su proposta della consigliera Salvatori, è stato osservato un minuto di silenzio per tutte le donne vittime di femminicidio.

Sono state poi esaminate due delibere. La delibera sulla collocazione di una pietra di inciampo in memoria della cittadina lughese Ida Caffaz, vittima della barbarie nazi-fascista: adesione al progetto e autorizzazione svolgimento adempimenti conseguenti è stata votata all'unanimità come la sua immediata eseguibilità. In questo modo si avvia il percorso per la collocazione, in corso Matteotti 103, luogo dove Ida Caffaz venne prelevata per essere condotta nei campi di sterminio. Le pietre d'inciampo sono un progetto ideato e realizzato dall'artista tedesco Gunter Demnig.

La delibera sull'adeguamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2022/2023 è stata approvata con 19 voti favorevoli (Pd, Insieme per Lugo, Per la Buona Politica, Movimento 5Stelle, Gruppo Misto/Fabrizio Lolli) e 2 astenuti (Lega Romagna – Salvini Premier). Uguale votazione per l'immediata eseguibilità.

Nello spazio dedicato alle comunicazioni è intervenuta la consigliera Gianna Babini (Insieme per Lugo) sul messaggio di papa Francesco in occasione della giornata dei poveri invitando alla partecipazione alla colletta del Banco Alimentare prevista sabato 26 novembre, il consigliere Silvano Verlicchi (Per la Buona Politica) è intervenuto sull'ultimo verbale ricevuto della riunione di commissione I e III dipratimento sottolineando che uno dei quesiti posti ha ricevuto una risposta soddisfacente e che non viene rispettato il vigente regolamento sul funzionamento delle Consulte e infine chiedendo ancora una volta risposta a quanto posto; il consigliere Fabio Cortesi (Lega Romagna – Salvini Premier) ha voluto fare gli auguri di guarigione al collega Mattia Valgimigli e a tutti gli assenti per motivi di salute; l'assessora Veronica Valmori ha informato il Consiglio sulla partenza di un progetto con un'associazione nel campo delle disabilità; il consigliere Mauro Marchiani (Movimento 5Stelle) ha espresso apprezzamento per l'avviso pubblico sugli eventi natalizi spiegando che Pro Loco tornerà così a fare attività sul territorio, ha inoltre sottolineato che una società partecipata cui è stato posto un interrogativo nell'ambito della Commissione di controllo attività società partecipate non ha ancora risposto da marzo 2022.

Infine è stato discusso l'ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Per la Buona Politica, Lega Romagna – Salvini Premier, Movimento 5Stelle, Gruppo Misto/Davide Solaroli in merito all'associazione di volontariato Le Aquile. L'ordine del giorno è stato respinto con 13 voti contrari (Pd, Insieme per Lugo) e 5 favorevoli (Per la Buona Politica, Lega Romagna – Salvini Premier, Movimento 5Stelle).