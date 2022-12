Luminarie nuove con tecnologia a led per risparmiare, acceso anche l'albero in piazza del Popolo

Nel centro storico di Ravenna si accende sempre di più l'atmosfera natalizia. Nel pomeriggio di sabato (3 dicembre) si è illuminato il grande albero di Natale in piazza del Popolo dove aprono i battenti anche i tradizionali Capanni del Natale. E' già aperta, in piazza Kennedy, anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio Jfk on Ice.

Anche in un periodo difficile, per la delicata situazione dovuta all’aumento dei costi energetici, Ravenna sarà illuminata a festa, rispettando le aspettative di tutti coloro che vedono nel clima natalizio e nell’allestimento dei centri storici la possibilità di tutelare le occasioni di acquisti natalizi che rappresentano una percentuale determinante del fatturato annuo di qualsiasi esercizio commerciale di vendita al dettaglio.

Luminarie nuove in tante vie del centro e tutte funzionanti con tecnologia al led per prestare comunque grande attenzione ai costi ed ai consumi. Sono una trentina in tutto le vie illuminate e questo grazie al prezioso contributo economico garantito da oltre 140 esercenti affiliati al Comitato Spasso in Ravenna.