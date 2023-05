Il luna park di Lugo regala un po' di spensieratezza ai bambini ucraini

Si spengono le luci delle attrazioni del luna park di Lugo che chiude in maniera positiva la primavera 2023. Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per la stagione, che ha visto il ritorno delle famiglie e l’afflusso di tanti giovani nelle dieci giornate di apertura.

Non è mancata la solidarietà, come lo scorso anno, per i bambini ucraini ospitati a Bagnacavallo, che hanno potuto trascorrere qualche ora in spensieratezza grazie ai biglietti messi a disposizione dai gestori. Una iniziativa nata nel 2022 grazie all'interessamento della signora Benedetta Conti, in contatto con i minori ospitati al centro accoglienza straordinaria, che ha lanciato l'idea sui social interessando il sindaco di Lugo Davide Ranalli, il quale ha fatto da tramite con i gestori che hanno fornito gli ingressi gratuiti.

L’Amministrazione comunale ha ringraziato per questo Teo Natali, referente dei giostrai, con gli altri gestori per la sensibilità dimostrata, mentre gli organizzatori hanno dato appuntamento alla prossima primavera.