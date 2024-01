Riprende regolarmente lunedì l'attività didattica alla primaria di San Bernardino di Lugo

Lunedì 29 gennaio la scuola primaria di San Bernardino riaprirà regolarmente. Gli operai del Comune sono intervenuti creando un by pass provvisorio per permettere l'accensione e il funzionamento dell'impianto di riscaldamento. Durante la settimana si interverrà sulla tubazione rotta per sostituirla e risolvere definitivamente il problema.