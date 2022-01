Lunghe file per i tamponi: si aggiunge una linea al drive through di Lugo

A partire da lunedì 24 gennaio Ausl Romagna renderà operativa una linea aggiuntiva al Drive Through di Lugo in Largo Gramigna nei giorni e negli orari di maggiore afflusso. Questo ulteriore potenziamento dovrebbe consentire di ridurre i tempi di attesa per l’esecuzione dei tamponi e decongestionare il traffico delle auto.

L’aumento dei casi registrato in queste settimane ha creato inevitabilmente un maggiore afflusso ai punti drive della provincia a cui l’Azienda sta cercando di far fronte anche attraverso una rimodulazione della distribuzione dell’accesso sia per gli adulti sia per i bambini in età scolare. "Riteniamo che le misure messe in campo dalla Regione Emilia Romagna, sia attraverso l’accordo con le farmacie (effettuazione gratuita del test antigenico alle persone asintomatiche per chiusura isolamento e quarantene), sia con l’introduzione dell’autotesting al domicilio ( accertamento con tampone antigenico positività e chiusura isolamento con caricamento su fascicolo sanitario alle persone con terza dose booster), possano ulteriormente contribuire a ridurre gli accessi ai drive - spiegano dall'Ausl - Infine si ricorda ai cittadini che l’accesso ai drive della Romagna senza appuntamento è consentito solo alle persone sintomatiche con prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra. Per tutte le altre condizioni è indispensabile l’appuntamento sulla base della programmazione definita dai Servizi Igiene Pubblica senza la necessità di ricorrere al medico curante. Si ricorda infine che per l’esecuzione del tampone occorre essere muniti di documento di identità e tessera sanitaria".