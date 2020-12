Luoghi del Cuore del Fai: oltre 800 voti per la Chiesa del Suffragio di Cervia

La Campagna Nazionale del Fai "Vota i luoghi del cuore 2020" per raccogliere voti a favore della Chiesa del Suffragio di Cervia è terminata. Al momento, nella classifica Nazionale provvisoria, la chiesa cervese è al 379° posto con 664 voti, ma non sono stati ancora conteggiati 220 voti trasmessi in dicembre. Il risultato finale perciò dovrebbe attestarsi sui 884 voti.

"Si tratta di un importante risultato - commenta Eugenio Cecchi del Fai di Cervia -, considerato che hanno partecipato alla raccolta nazionale oltre 20.000 luoghi. Ringrazio, a nome del FAI di Cervia, il Sindaco di Cervia Massimo Medri , la Giunta, in particolare la Consigliera Bosi Federica e tutto lo Staff di Cerviainforma, il Parroco di Cervia Don Pierre Cabantous che ci sono stati vicini e che hanno fattivamente collaborato per raggiungere questo bel risultato, mettendosi a disposizione in prima persona".

Il ringraziamento del Fai di Cervia va però anche ai "tanti amici e volontari che ci hanno aiutato a raccogliere i voti. Ringrazio i cittadini di Cervia e i tantissimi non cervesi che, nonostante le limitazioni imposte dal Covid non ci hanno fatto mancare il loro appoggio".