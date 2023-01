Lutto a Faenza per la morte di Concetta Genovese, ex consigliera comunale

Nella mattinata di oggi, venerdì 27 gennaio, all'età di 55 anni, dopo una brevissima malattia è venuta a mancare Concetta Genovese, figura da sempre impegnata nella vita sociale della città di Faenza. Concetta Genovese, originaria di Gambatesa, un paese nell'entroterra molisano, era molto nota in città anche per il suo impegno nel sociale e nella vita politica, fino a ricoprire, per una legislatura, il ruolo di consigliera comunale.

“Abbiamo appreso con sgomento della scomparsa di Concetta, una donna forte, un'amica molto cara che, con grandissima dedizione e senso civico, per anni ha prestato il suo impegno personale in moltissimi ambiti sociali - il cordoglio del sindaco Massimo Isola - Concetta è stata una persona buona e generosa e la sua morte, così prematura, ci lascia senza parole. Si era ammalata da qualche tempo ma la sua voglia di lottare e di vivere non erano mai venute meno. Anche nell'ultimo periodo, quando la malattia l'aveva aggredita in maniera più forte, mai si era lasciata andare a un momento di sconforto. Di Concetta ci mancheranno le sue risate, la sua voglia di stare assieme, senza mai risparmiarsi o tirarsi indietro di fronte alle sfide, e l'impegno profuso nella città e nelle istituzioni. Il pensiero ora non può non andare ai suoi familiari, in particolare all'amato figlio, Francesco al quale mando un grosso abbraccio. A nome della città e mio personale esprimo condoglianze di cuore”.