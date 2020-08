Lutto a Porto Fuori, si è spento Ezio Riceputi: "Un galantuomo sempre pronto per gli altri"

"Ci sono persone che lasciano un segno indelebile, personaggi che hanno sempre contribuito in maniera efficace alla crescita di un paese, senza apparire, ma in modo essenziale con vicinanza e proposte. Oggi Porto Fuori è più povera: un imprenditore storico, un commerciante sempre presente con il sorriso, ci ha lasciato". A parlare è Nicola Tritto, presidente del comitato cittadino di Porto Fuori, che commenta la morte di Ezio Riceputi, storico fondatore della ditta d'arredamento di via Bonifica 'Riceputi Arreda'.

"Un galantuomo con princìpi solidali e capacità di coinvolgimento, una persona solare, un uomo sempre pronto per gli altri, con grandi valori. La nostra comunità perde un punto di riferimento storico, una memoria attenta, un ottimismo coinvolgente. Da oggi Porto Fuori è più povera. Grazie Ezio, grazie dalla tua Porto Fuori".