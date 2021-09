Lutto nella famiglia del sindaco, annullata la presentazione del programma elettorale del centrosinistra

E' stata annullata a causa di un lutto familiare la presentazione del programma e della coalizione a sostegno della ricandidatura di Michele De Pascale a sindaco di Ravenna prevista per martedì sera in piazza Kennedy. Se ne è andato, infatti, il nonno del sindaco uscente De Pascale. A breve sarà organizzata una nuova data per la presentazione di programma e coalizione in vista delle elezioni amministrative del 3-4 ottobre.