Un'intera comunità in lutto: l'ultimo saluto alla piccola Sara Cantagalli

Disperazione e lacrime hanno accompagnato oggi i funerali della piccola Sara Cantagalli. Si è tenuto questa mattina, presso l'obitorio di Faenza, l'ultimo saluto alla bimba che per anni ha combattuto contro il neuroblastoma al quarto stadio, un raro tumore che le era stato diagnosticato nel 2021. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto un'intera comunità, non solo quella faentina, che aveva seguito con commozione la sua lotta contro il "mostro". A renderle omaggio inquesto triste giorno sono state decine di persone che hanno poi accompagnato Sara al cimitero di via Firenze, dove la salma è stata poi cremata. Tra la folla erano presenti anche il vicesindaco Andrea Fabbri e il presidente del consiglio comunale Niccolò Bosi, in rappresentanza del Comune di Faenza.

Già nelle settimane scorse era stato diramato l'annuncio che le condizioni di Sara erano diventate critiche e che per lei non si parlava più di mesi di vita, ma di settimane. La lotta di Sara contro il "mostro" era partita nel 2021 quando, insieme all'amore del padre Mattia e della madre Maria, aveva iniziato le cure per guarire da un raro tumore maligno che colpisce soprattutto i bambini sotto ai 5 anni. Cure che sembravano aver sortito il loro effetto: tanto è che per il Natale 2022 la battaglia contro il neuroblastoma sembrava essersi finalmente conclusa. Ma la possibilità di recidiva era del 50%. E nel corso del 2023 il "mostro" era tornato, costringendo Sara a ricominciare le terapie e tornando a fare dentro e fuori dagli ospedali.